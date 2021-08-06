В Прикамье определили победителей «Агростартапа»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 начинающих фермеров Прикамья получат гранты на развитие собственного бизнеса поддержку в размере от 3 до 4 миллионов рублей. Они стали победителями проекта «Агростартап», который проводился в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В течение июля комиссия краевого Минсельхозпрода тщательно изучала все поступившие заявки. Затем прошедшие первый этап отбора фермеры защищали перед членами комиссии свои бизнес-проекты.

Посмотреть список победителей конкурса можно, перейдя по ссылке.