Молодой пермяк пытался сбежать от полицейских на иномарке отца

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Перми 52-летний мужчина пришел в полицию и написал заявление об угоне автомобиля «Дэу Нексия». Угонщиком оказался 23-летний сын мужчины.

Информацию о случившемся передали всем нарядам ДПС. Один из экипажей заметил по приметам похожий автомобиль и попытался остановить его, но водитель надавил на газ.

После непродолжительной погони легковушка оказалась в лесополосе, водителя задержали. Полицейским он рассказал, что покататься на отцовской иномарке ему предложил товарищ. Он согласился, разрешения спрашивать не стал, так как был в ссоре с ними.

В дороге молодые люди выпили алкоголь, от медицинского освидетельствования молодой человек отказался.

На него возбудили уголовное дело за угон, а также составили административный протокол, по которому ему грозит штраф. Автомобиль вернули владельцу.