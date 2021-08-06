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Общество6 августа 2021 8:41

Пермская Дума рассмотрит вопрос о бесплатном проезде в транспорте школьников

А также скидке на покупку проездных многодетным малоимущим семьям
Анна Маркова
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Школьники младших классов будут ездить в общественном транспорте бесплатно, если решение примет городская Дума.

Школьники младших классов будут ездить в общественном транспорте бесплатно, если решение примет городская Дума.

Фото: Анна Маркова

Пермская городская Дума рассмотрит проект, который внес на рассмотрение глава города Алексей Дёмкин. Он касается новых льгот на проезд в общественном транспорте, об этом сообщает издание Business Class.

Предлагается, что проезд станет бесплатным для учащихся 1-4 классов, а семьи со статусом малоимущие многодетные получат скидку 40 % на покупку безлимитного льготного проездного. Проект может вступить в силу с 1 января 2022 года.

Бесплатный проезд для младших школьников обойдется бюджету в 152 млн рублей, а скидку для многодетных семей в 64,8 млн рублей.