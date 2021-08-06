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Происшествия6 августа 2021 8:06

В Пермском крае мужчина отправился в колонию на пять лет за смертельное ДТП

Он сбил велосипедиста и скрылся с места аварии
Анна Маркова
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Пермском крае 59-летний мужчина отправился в колонию за смертельное ДТП. Происшествие случилось в поселке Всеволодо-Вильва на улице Гагарина. Как выяснило следствие, за рулем автомобиля «Нива» был житель Александровского района. За руль он сел пьяным, кроме этого у него никогда не было водительского удостоверения и он уже привлекался за нарушения ПДД. В сентябре 2019 года мужчина сбил 57-летнего велосипедиста. Он получил серьезные травмы и погиб на месте. А владелец авто сбежал с места аварии, позднее его задержали.

- Суд назначил мужчине лишение свободы на 5 лет в колонии общего режима, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Он обязан выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда в сумме 900 000 рублей.