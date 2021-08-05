«Добрый мальчишка был». В Пермском крае нашли мертвым 38-летнего мужчину

Погибший мужчина. Фото: поисковой отряд "Регион 59"

- Найден, погиб, приносим соболезнования родным, - написали волонтеры поискового отряда "Регион 59".

Напомним, 38-летний Денис Зацепурин пропал 17 июля. В этот день в 10:00 он вышел из дома в поселке Звездный и исчез. Почти три недели мужчину искали полицейские и волонтеры. Но 5 августа они сообщили печальную весть.

Под постом о гибели Дениса одна из его знакомых написала: "Глубокие соболезнования родным, добрый был мальчишка".

По предварительным данным, смерть Дениса не носит криминальный характер.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Телефон редакции: (342) 206-45-00, Электронная почта: boris.merkushev@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kpperm

Instagram – https://www.instagram.com/permkp/

Facebook - https://www.facebook.com/kpravdaperm

Одноклассники - https://ok.ru/komsomol

Twitter - https://twitter.com/notifications

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одного разодрали, второму пришлось делать трепанацию: в Перми разъяренная толпа зверски избила двух мужчин

Один из пострадавших спешил с работы к жене и маленькой дочке (Подробнее..)