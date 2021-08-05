«Добрый мальчишка был». В Пермском крае нашли мертвым 38-летнего мужчину

Погибший мужчина. Фото: поисковой отряд "Регион 59"
- Найден, погиб, приносим соболезнования родным, - написали волонтеры поискового отряда "Регион 59".
Напомним, 38-летний Денис Зацепурин пропал 17 июля. В этот день в 10:00 он вышел из дома в поселке Звездный и исчез. Почти три недели мужчину искали полицейские и волонтеры. Но 5 августа они сообщили печальную весть.
Под постом о гибели Дениса одна из его знакомых написала: "Глубокие соболезнования родным, добрый был мальчишка".
По предварительным данным, смерть Дениса не носит криминальный характер.
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