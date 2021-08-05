Новые случаи COVID-19 выявлены в 26 муниципалитетах Прикамья

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В краевом Управлении Роспотребнадзора рассказали о новых случаях COVID-19 за минувшие сутки.

Напомним, в Пермском крае 5 августа выявили 475 случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие обнаружены в 26 территориях региона.

199 случаев COVID-19 выявлено в Перми. Далее идет Пермский муниципальный район, где обнаружено 60 человек с инфекцией. На третьем месте – Добрянский городской округ. Там зафиксирован 41 случай заболевания.

В Соликамском городском округе COVID-19 подтвердился у 32 человек. В Лысьве – у 22-х, в Березниках – у 18.

В Кунгурском муниципальном районе заболели 14 жителей, в Губахе – 13, в Кунгуре – 12. По 11 инфицированных выявлено в Березовском и Кишертском муниципальных округах.