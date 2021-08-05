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Общество5 августа 2021 17:35

В Перми закроется гипермаркет «Карусель»

Последний день его работы – 15 августа
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

Пермский гипермаркет «Карусель», располагающийся по шоссе Космонавтов, 59, закрывается. Об этом сообщает издание Business Class.

Последний день работы магазина – 15 августа.

«Решение трансформировать сеть гипермаркетов соответствует стратегии Х5 Retail Group (собственника сети «Карусель»). Это отражает стратегическое видение менеджментом актуальных трендов в быстро меняющемся секторе розничной торговли: «магазины у дома» и супермаркеты все больше подходят для удовлетворения ежедневных потребностей покупателей», – пояснили в компании.

Планы по развитию площадки по шоссе Космонавтов, 59 собственник не раскрывает.