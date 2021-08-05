После сильной грозы многодетной семье из Пермского края требуется помощь

Фото: Светлана Гликина.

Гроза, которая разбушевалась минувшей ночью в Пермском крае, многих напугала, сильный ветер ломал деревья и срывал листы железа с крыш. Сильный ветер испортил имущество многодетной семьи Гликиных, которые живут в Нытвенском районе в селе Чекмени.

- Ночью мы проснулись, услышали, что началась гроза, закрыли окна и снова легли спать, - рассказывает Светлана Гликина. – Утром, когда обошли свой участок, увидели, что пленка на теплице порвана, а у гаража, где мы храним вещи, полностью сдуло крышу. Листы железа разлетелись по участку.

Галина с мужем воспитывают 8 детей, четверо из которых – приемные, у троих ребят Синдром Дауна, самому младшему 2 года. Все свое время они посвящают воспитанию ребят. По законодательству приемные родители таких деток не могут официально работать и основной их доход - пенсии по инвалидности. Супруг Светланы подсчитал, что на новое железо придется потратить более 100 тысяч рублей, оно сильно подорожало. У семьи каждая копеечка на счету.

Если вы хотите помочь многодетной семье, связаться с ними можно здесь.