В Перми на улице Веденеева построили физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото: Виталий Кокшаров/Администрация Перми

Новый спорткомплекс на улице Веденеева в Орджоникидзевском районе начали строить летом 2020 года, где раньше располагался дом спорта «Искра». Сейчас строительство завершено. Внутри и снаружи здания выполнена отделка. Проводится генеральная уборка. Объект проходит проверку в инспекции Госстройнадзора Пермского края. В здании нового комплекса есть 6 спортивных залов – игровой, для занятий дзюдо, борьбой, тяжелой атлетикой, два зала для единоборств.

С итоговой инспекцией спорткомплекс проверили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Дёмкин. Глава региона отметил высокую значимость подобных комплексов, особенно для Орджоникидзевского района.

Фото: Виталий Кокшаров/Администрация Перми

– Здесь сильны спортивные традиции, есть хорошая тренерская база. Но самое главное – в районе большая потребность в занятиях спортом у жителей. Этот спорткомплекс фактически завершен. По сути, осталось решить вопрос с оформлением документов для передачи объекта в пользование спортивным организациям и федерациям. Наша цель – увеличить продолжительность жизни в Пермском крае. Для ее достижения необходимо, чтобы как можно больше жителей занимались физической культурой и спортом. Мы понимаем, что в первую очередь нужно создать для этого комфортные условия, поэтому сегодня активно развиваем спортивную инфраструктуру, – обозначил глава региона Дмитрий Махонин.

Алексей Демкин подчеркнул, что крайне важно сделать спорт по-настоящему доступным и массовым.

Фото: Виталий Кокшаров/Администрация Перми

- Решать эту задачу помогает нацпроект «Демография». Ежегодно в Перми увеличивается количество междворовых спортивных площадок. Сейчас строятся 4 такие площадки, там можно будет позаниматься на турниках, брусьях, тренажерах для любого возраста и уровня физподготовки. Особое внимание уделяется возрождению значимых спортобъектов – открылась обновленная база «Летающий лыжник», реконструируем манеж «Спартак». И, конечно, ждем всех на новом участке набережной, он откроется уже в сентябре. Доля людей, занимающихся спортом, в городе регулярно растет, в прошлом году их процент составил 40%. Надеюсь, что благодаря появлению новых мест для занятий этот показатель будет расти, – подчеркнул глава Перми Алексей Дёмкин

Жители предлагают назвать новый спорткомплекс «Молодежный».

Фото: Виталий Кокшаров/Администрация Перми

В рамках нацпроекта «Демография» Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить количество регулярно занимающихся физкультурой и спортом людей до 55%. И в Перми идет активное строительство спортивных объектов, в том числе для массовых занятий спортом.