В Перми изменится движение транспорта из-за ремонта на Комсомольском проспекте

В Перми 7 и 8 августа дорожные строитель закроют для проезда общественного транспорта участок дороги на перекрестке улицы Пушкина и Комсомольского проспекта. Фото: Василий Вахрин

В Перми 7 и 8 августа дорожные строитель закроют для проезда общественного транспорта участок дороги на перекрестке улицы Пушкина и Комсомольского проспекта. Для автомобилей путь будет открыть. Там будут проводить ремонтные работы.

С 8.00 до 20.00 7 и 8 августа автобусы №3, №4, №30, №32, №36, №55, №67 и №77 от Центрального рынка будут следовать в объезд по улице Пушкина, Комсомольскому проспекту, улице Революции, Комсомольскому проспекту, улице Пушкина и далее по маршрутам следования. В обратном направлении без изменений.

Будет закрыто движение всех видов транспорта по улице 1-й Красноармейской в районе пересечения с Комсомольским проспектом с 8.00 до 20.00 7 и 8 августа.