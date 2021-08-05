Райффайзенбанк приглашает сотрудников Xsolla на собеседование

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Райффайзенбанк приглашает сотрудников компании Xsolla, получивших письмо о сокращении, пройти собеседование и присоединиться к его команде.

«Мы в Райффайзенбанке придерживаемся культуры результата. Наша работа строится на доверии, а не на контроле, и каждый сотрудник может сам выбирать, как ему достигать поставленных целей. Будем рады видеть в нашей команде профессионалов, которым близок такой подход», - прокомментировала Ольга Полковникова, исполнительный директор, руководитель отдела по подбору персонала Райффайзенбанка.

В начале 2021 года банк запустил возможность полностью удаленной работы и трудоустройства – стать его сотрудником может житель любого города. Собеседования, оформление на работу и передача корпоративного оборудования проходят в полностью дистанционном формате.

Сейчас в банке открыто более ста ИТ-вакансий в командах различных цифровых продуктов, инфраструктуре, поддержке и информационной безопасности.