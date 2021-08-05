Решил сосредоточиться на учебе: форвард «Звезды» расторг контракт с клубом

Фото: ФК "Звезда"

Один из форвардов пермского ФК «Звезда» Кирилл Кочетов покинул команду. Как уточнили в пресс-службе клуба, 19-летний нападающий решил сосредоточиться на учебе.

«Звезду» Кирилл Кочетов пополнил в сентябре 2020 года, перейдя из «Амкара», который тогда выступал в III дивизионе и только начал процесс возрождения. За это время сыграл в 10 матчах.

«Желаем Кириллу успехов в дальнейшей футбольной карьере, закончить образование и получить диплом с отличием!», - прокомментировали в клубе расторжение контракта.

Напомним, ранее «Звезда» одержала разгромную победу над ижевским «Зенитом».