В Перми с 7-го этажа упала молодая девушка

Пострадавшая осталась жива, но получила серьезные травмы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми днем 4 августа произошел случай на улице Старцева. С высоты 7-го этажа упала молодая девушка. По словам источника, очевидцы вызвали «скорую помощь». Девушка серьезно пострадала, но осталась жива. Медики отвезли ее в больницу, на вид ей около 25 лет.

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