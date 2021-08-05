В Перми с 7-го этажа упала молодая девушка

Пострадавшая осталась жива, но получила серьезные травмы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Перми днем 4 августа произошел случай на улице Старцева. С высоты 7-го этажа упала молодая девушка. По словам источника, очевидцы вызвали «скорую помощь». Девушка серьезно пострадала, но осталась жива. Медики отвезли ее в больницу, на вид ей около 25 лет.
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