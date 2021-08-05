Поможем собрать детей в школу: в Пермском крае началась акция помощи нуждающимся семьям

Акция пройдет пройдет со 2 по 10 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До нового учебного года осталось меньше месяца, родителям школьников пора подумать о подготовке детей к 1 сентября. Вместе с родителями о детях думают сотрудники благотворительной организации «Территория семьи». Каждый год они запускают акцию, в социальных сетях вы можете найти ее по тегу #собериребенкавшколу. Она пройдет со 2 по 10 сентября. В прошлом году с помощью акции она помогла 1800 нуждающимся семьям из Перми и Пермского края.

Чтобы принять участие в акции, нужно прийти в один из магазинов-участников акции купить канцелярские принадлежности и оставить их специальной корзине или просто на кассе магазина.

Поделитесь этой информацией со своими знакомыми, чтобы помочь как можно большему количеству семей.

Адреса магазинов «Циркуль», участвующих в акции:

Астраханская М.Рыбалко 38; Борчанинова 1; ТЦ "Браво" ул.Светлогорская 22, а; Веденеева 77; Ветлужская 99; Вильямса 45; Гашкова 19а; Ш. Космонавтов 114; Докучаева 24; Докучаева 42; Запорожская 11а; ТЦ “Земляника” пр.Парковый 17; Калинина 42; КИМ 75; ТЦ “Кит” на Гайве Писарева 29а; ТЦ “Кит” на на Крупской 79а; Куйбышева 67; Леонова 64; ТЦ “Луч” Куйбышева 147; М.Рыбалко 43; Мильчакова 23; ТЦ “Меркурий” Солдатова 32; Мира 91; Парковый 8; Плеханова 58а; пгт Полазна ТЦ "Четыре двора;50л.Октября 8 ул. Революции 6 ТЦ "7 пятниц" Революции 60/1 ТЦ "Семь чудес" Автозаводская 23; Советской Армии 47; Солдатова 15; ТЦ "Сотис" Ушакова 55; Стахановская 19/2; Тургенева 33; Уинская 13; Героев Хасана 11; Черняховского 49; Цимлянская 23а; ЦУМ Ленина 45; ТЦ "Квартет" Юрша 86.

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