В Пермском крае за сутки коронавирус выявили в 29 территориях

Всего в Пермском крае - 74932 жителя с коронавирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена за сутки у 472 жителей в 29 территориях.

Больше всего заболевших в Перми – 230. На втором месте – Пермский муниципальный район, там 49 заболевших. На третьем месте – Кишертский муниципальный округ - 36 случаев.

В Краснокамском городском округе заболел 31 человек, в Оханском городском округе – 16, в Чернушинском городском округе – 13.

По 11 случаев в Кунгуре и Соликамском городском округе. В Ординском муниципальном округе - 10 заболевших. По 7 случаев в Кудымкаре и Очерском городском округе, по 6 – в Березниках, Карагайском муниципальном округе и Нытвенском городском округе, по 5 – в Губахе и Суксунском городском округе, по 4 – в Бардымском муниципальном округе и Кунгурском муниципальном районе.

В Красновишерском городском округе инфекция у 3 человек. В Чайковском и Юсьвинском муниципальном округе у 2. По одному заболевшему в восьми территориях Пермского края: Кизел, Гремячинский, Лысьвенский и Чусовской городские округа, а также Березовский, Кудымкарский, Куединский и Уинский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае - 74932 жителя с коронавирусной инфекцией.