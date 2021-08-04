Унесли на носилках: в Перми сбили 14-летнюю девочку

Ребенок перебегала дорогу в неустановленном месте. Фото: сhp_59/instagram

В Перми сбили 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю,

В среду, 4 августа, около 17:15, возле дома №22 по улице Окулова, 29-летний водитель Лада Ларгус, сбил 14-летнюю девочку, которая, по предварительной информации, перебегала дорогу в неустановленном месте, вблизи пешеходного перехода.

- В результате ДТП ребенок был госпитализирована с травмами. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

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