От удара легковушку разорвало: в ДТП на Нестюковском тракте погиб молодой водитель «Оки»

Точные обстоятельства произошедшего установят после проверки. Фото: ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

В среду, 4 августа, в аварии на Нестюковском тракте погиб водитель «Оки». Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

По предварительной информации, около 16:50 на 6 километре Нестюковского тракт 65-леьтний водитель КамАЗа при повороте налево, он не уступил дорогу 32-летнему водителю «Оки». Машины столкнулись. От удара легковушку в буквальном смысле разорвало.

Фото: ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

- В результате ДТП погиб водитель отечественной малолитражки. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в результате проверки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

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