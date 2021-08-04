От удара легковушку разорвало: в ДТП на Нестюковском тракте погиб молодой водитель «Оки»

Точные обстоятельства произошедшего установят после проверки. Фото: ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте
В среду, 4 августа, в аварии на Нестюковском тракте погиб водитель «Оки». Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
По предварительной информации, около 16:50 на 6 километре Нестюковского тракт 65-леьтний водитель КамАЗа при повороте налево, он не уступил дорогу 32-летнему водителю «Оки». Машины столкнулись. От удара легковушку в буквальном смысле разорвало.
Фото: ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте
- В результате ДТП погиб водитель отечественной малолитражки. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в результате проверки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Фото: ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте
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