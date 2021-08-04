Волонтеры просят жителей Пермского края помощи в поисках пропавшей женщины

Светлана Мучкина. Фото: поисковой отряд Регион 59/ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда "Регион 59" объявили сбор на поиски 48-летней Светланы Мучкиной.

Светлана пропала 3 августа. Около 4 утра она ушла за грибами в лес в городе Чусовом и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Всех, кто хочет помочь в поисках пропавшей, ждут в 19:30 у парка "Ермак". С собой волонтеры просят взять фонарь, сотовый телефон, пауэр банк, запас воды и что-нибудь перкусить. Одеть светоотражающий жилет или что-нибудь яркое.

Координатор поиска - Людмила. Телефон: 8-919-708-96-06.