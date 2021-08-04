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Общество4 августа 2021 16:32

Военный комиссариат Пермского края объявил о наборе резервистов

Условия контракта предусматривают ежемесячные денежные выплаты
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Работодатель не может уволить сотрудника во время прохождения военной переподготовки

Работодатель не может уволить сотрудника во время прохождения военной переподготовки

Фото: Алексей ФОКИН

Военный комиссариат Пермского края приглашает жителей региона, находящихся в запасе, заключить контракт о пребывании в мобилизационном резерве.

По условиям контракта, резервисты в мирное время участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть. Особенность условий контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с военными занятиями и сборами. Также предусмотрены ежемесячные денежные выплаты.

- Работодатель не может уволить сотрудника во время прохождения военной переподготовки. Среднюю месячную зарплату за период сборов ему выплачивает государственный орган, привлекший работника на сборы. Граждане, призванные на военные сборы, обеспечиваются необходимыми вещами, питанием и высококвалифицированной медицинской помощью, - объяснили в Военном комиссариате Пермского края.

По всем вопросам можно обращаться в военный комиссариат по вашему месту жительства. Также задать дополнительные вопросы можно по теейфону 8 (342) 217-55-00.