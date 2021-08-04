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Общество4 августа 2021 14:41

10 августа в Перми прекратят вещание 22 радиостанции

Это связано с профилактическими работами
Григорий СЕРЕДКИН
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В Перми 10 августа временно приостановят вещание 22 радиостанции. Об этом сообщает РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть).

Так, в связи с проведением профилактических работ на радиотелевизионной станции в Перми 10 августа с 09:00 до 18:00 приостановится трансляция следующих радиостанций: «Наше Радио», «Эхо Москвы», «Радио Максимум», «Европа Плюс», «Радио7», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Хит ФМ», «Звезда ФМ», «Дети ФМ», «Радио Energy», «Юмор ФМ», «Авторадио», «Шансон», «Камеди Радио», «Новое радио», «Радио Альфа», «Наши песни», «Радио Вера», «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк».