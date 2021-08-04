В Прикамье наблюдался опасный вид гроз

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2 августа в Прикамье наблюдались суперъячейковые грозы с градом и шквалистым ветром. Они сформировались под влиянием малоподвижного фронта, ориентированного с запада-северо-запада на восток-юго-восток, сообщает издание Business Class.

Суперъячейка — разновидность грозового облака с мезоциклоном — вращающимся восходящим воздушным потоком среднего масштаба. Они встречаются нечасто и могут представлять большую опасность.

Так, подобные грозы прошли в Березниковском и Чердынском районах. В поселке Романово шквалистый ветер повалил деревья на трассу Пермь – Березники. В Чердыни на выпал град диаметром 12 мм и прошел ливень с грозой.

Суперъячейка прошла и над Губахой, из-за чего над городом сформировалось воронковое облако, что могло привести к образованию смерча.