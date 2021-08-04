В Перми молодая жена в порыве ярости зарезала мужа

Мужчина скончался от одного удара ножом. Фото: Иван Макеев

В Перми осудили 36-летнюю женщину, она получила реальный срок лишения свободы. Трагедия разыгралась в одной из квартир в Кировском районе. В СКР по Пермскому краю рассказали подробности.

Вечером 13 февраля супруги выпивали, потом поссорились. Женщина не стерпела обиду, схватила нож и вонзила его в грудь супругу. Удар оказался смертельный. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает СКР по Пермскому краю.