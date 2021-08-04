В июле жители Пермского края намного чаще стали вызывать «скорую»

К пациентам с пневмонией выезжали 3366 раз.
Фото: Анна Маркова
Пермская станция скорой медицинской помощи опубликовала данные статистики. В ней медики рассказали, сколько раз и по каким поводам выезжали на вызовы. В июле сильно увеличилась нагрузка на «скорую», так как в регионе началась очередной всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. В июне бригады скорой помощи выезжали на вызовы 37006 раз, а в июле – 42899 раз.
- Огромная доля вызовов была передана в неотложную помощь при поликлиниках, - говорят на Пермской станции медицинской помощи. - Их количество по сравнению с двумя предыдущими месяцами стало больше, чем в 3 раза. В мае – 3230, в июне – 4497, в июле – 11928 вызовов.
К пациентам с пневмонией выезжали 3366 раз (в июне – 1867). Из них было госпитализировано 2149 пациентов (в июне – 1061).
Также были у работников «скорых» сезонные вызовы. В июле пациентам с перегреванием или тепловым ударом оказали помощь 9 раз. На утопления выезжали 6 раз. Трех пострадавших не удалось спасти.
ВАЖНО!
В статистике отображенные данные о вызовах, выполненных в июле на территории, находящейся под ответственностью Пермской станции скорой медицинской помощи.
Пермский городской округ, Пермский муниципальный район, Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ, Ильинский городской округ.