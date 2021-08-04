В Прикамье введут обязательный лабораторный контроль качества отремонтированных дорог

На дооснащение краевой лаборатории выделены значительные средства. Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

В следующем году будут в обязательном порядке исследовать в лаборатории пробы асфальта на отремонтированных дорогах местного значения, контракты по ремонту которых составили 10 миллионов рублей и более.

Такое поручение губернатора Дмитрия Махонина Минтрансу было озвучено на обсуждении в краевом правительстве в рамках системного часа по вопросам развития транспортной и дорожной инфраструктуры.

- Необходимо проверять состояние каждого отремонтированного участка со стоимостью контракта в 10 миллионов рублей и выше, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - На них приходится около полвины от общей протяженности ремонтируемых дорог местного значения с асфальтовым покрытием. У подрядчиков должно быть понимание, что дороги должны быть качественными не только в краевом центре и крупных городах, но и в любом отдаленном населенном пункте. От качества дорог зависит безопасность и комфорт перевозок, бесперебойная работа экстренных служб, надежная связь жителей с важными социальными объектами.

В качестве примера глава региона привел методику контроля качества ремонта на дорогах, которые приводятся в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», утвержденного президентом России. Пробы асфальтобетонного покрытия проходят проверку как со стороны заказчиков и подрядчиков, так и в краевой лаборатории Управления автомобильных дорог и транспорта.

- Это позволяет своевременно выявить и исправить недостатки, - отметил Дмитрий Махонин. – Подобную практику необходимо распространить на все крупные объекты на дорогах местного значения. После ремонта они должны служить не год-два, а значительно дольше.

Для усиления контроля за качеством ремонта на дорогах расширяется материальная база краевой лаборатории.

- В этом году для ее дооснащения будет закуплено оборудование на сумму более 20 миллионов рублей, выделенных из краевого бюджета, - сообщил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский. – В лаборатории появятся 30 единиц нового испытательного, лабораторного оборудования и средства измерения. Еще около 10 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт дополнительных помещений для лаборатории.

На ремонт дорожной сети сейчас в регионе направляются значительные средства.

- В прошлом году мы отремонтировали в крае более тысячи километров дорог, в этом году приведем в порядок еще столько же, - отметил Дмитрий Махонин. - На эти цели из дорожного фонда будет направлено более 18 миллиардов рублей. Объем субсидий территориям в текущем году составляет 6,8 миллиарда рублей. Эти средства позволят отремонтировать 800 километров местных дорог. За последние 5 лет объемы ремонтов муниципальных дорог увеличились в 6 раз.