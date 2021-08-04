Век тюрьмы на семерых: в Перми вынесли приговор группе наркодилеров

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Орджоникидзевский районный Перми огласил приговоры семерым наркодилерам.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, в 2016 году 45-летний мужчина и его 46-летняя сожительница организовали интернет-магазин наркотиков под названием «Крокодил Гена».

К работе сожители привлекли и родную дочь главной фигурантки. Она выполняла функции оператора. Также в «штате» организации были курьеры и закладчики.

Интернет-магазину удалось проработать с 2016 по 2018 год. В ходе спецоперации по его ликвидации полицейские изъяли килограмм синтетических наркотиков.

Суд приговорил каждого из участников группы к лишению свободы на срок от 7 до 18 лет. Женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима. Пятеро мужчин отправятся в колонию строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.