В Пермский край привезли почти 18 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от коронавирусной инфекции

С начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 535,1 тысяч жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье поступило 17 800 комплектов однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» от коронавирусной инфекции. Ее распределят между поликлиниками и частными медорганизациями региона, которые участвуют в вакцинации. В Минздраве сообщают, что «Спутник Лайт» рекомендует делать людям от 18 до 60 лет, которые уже переболели коронавирусом. Также он подойдет для повторной вакцинации (ревакцинации). Прививку можно сделать не раньше чем через полгода после болезни или прохождения первого курса вакцинации.

С начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 535,1 тысяч жителей. Из них 391,8 тысяч полностью завершили прививочный курс – им введены первый и второй компоненты.

Всего за период массовой иммунизации на территорию Пермского края поступило 610 001 комплекта вакцин. 522 343 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 49 520 – «ЭпиВакКорона», 31 068 – «Спутник Лайт», 7 070 – «КовиВак».