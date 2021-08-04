Пермякам предложили бесплатную годовую подписку на Apple Music

Фото: пресс-служба МегаФона на Урале

Жители Пермского края теперь смогут бесплатно пользоваться Apple Music в течение года. Такое предложение для своих абонентов сделал МегаФон. Действует оно до конца августа.

- Запуск нового предложения стал результатом программы исследований в рамках которой специалисты компании изучают актуальные потребности абонентов, - пояснили в пресс-службе сотового оператора. - Как выяснилось - сегодня около 20 миллионов абонентов регулярно пользуются музыкальными стриминговыми сервисами. 57 процентов аудитории таких приложений приходится на мужчин, 43 процентов на женщин. Наибольшую группу составляют абоненты в возрасте от 31 до 40 лет.

Бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа. Для действующих абонентов МегаФон предоставляет бесплатный шестимесячный доступ к сервису на любом тарифе. Активировать подписку можно в личном кабинете мобильного приложения МегаФона в разделе «Для меня».

В Apple Music доступно более 75 миллионов песен, которые можно слушать без рекламы онлайн или загрузить для оффлайн прослушивания. Треки доступны в насыщенном, объемном зву е Dolby Atmos1 на любых устройствах, в том числе работающих на базе операционной системы Android.

Предложение действует до 29 августа, узнать подробнее об условиях можно на сайте Мегафона, об Apple Music – на сайте сервиса.