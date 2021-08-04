В Перми завершено расследование уголовного дела приюта для престарелых, где умер постоялец

В Перми следователи передают уголовное дело приюта для престарелых «Добрые руки» в суд. Фото: архив "КП"

В Перми следователи передают уголовное дело приюта для престарелых «Добрые руки» в суд. Об этом сообщает следственный комитет Пермского края. Руководителю приюта предъявлено обвинение по статье: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Напомним, что октябре прошлого года там скончался один из постояльцев. После этого случая в «Добрые руки» нагрянули следователи. В антисанитарных условиях, в истощенном состоянии они обнаружили там еще 16 стариков. Им нужна была квалифицированная медпомощь, но там ее не оказывали.

- В ходе расследования уголовного дела проведено более 25 судебных экспертиз и исследований, признаны потерпевшими 16 пожилых людей, которым предоставлялись услуги, - сообщает СКР по Пермскому краю.

Имущество владельцы приюта на 20 миллионов рублей было арестовано.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Приют смерти». Владелицу пермского пансионата, где умирали люди, посадили под домашний арест

Родные постояльцев рассказали, что творилось в центре «Добрые руки» (Подробнее...)