«Должен был забрать компанию сплавщиков». В Пермском крае пропал 26-летний молодой человек

Сергей Ложкин пропал 3 августа.

В Лысьве пропал 26-летний Сергей Ложкин. Его родственники сообщают, что 3 августа в районе 10 часов утра он должен был забирать компанию сплавщиков с гаражей, несколько человек из них работники ММК, ЛМЗ, затем везти их до Кына (станция Журавлик). Известно только, что на автомобиле ГАЗель, государственный номер неизвестен.

- Кого вез - не нашли, на связь он не выходит с 10.30, - говорят родственники. - Ездили ночью до Журавлика, не нашли. Обзвонили всех друзей и родственников, больше никакой информации. Может вчера кто-то двигался после 10 утра по маршруту Кын-Лысьва, нужны записи с видеорегистраторов, с проезжающей мимо ГАЗелью.

Дома Сергея ждут жена и 8-месячный ребенок

Информацию о Сергее Ложкине можно сообщить по телефону - 89194423360 Дарья.