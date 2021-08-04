В Пермском крае пройдет прямая линия прокуратуры по вопросам здравоохранения

В Пермском крае прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам соблюдения прав в здравоохранении.
Фото: Василий Вахрин
В Пермском крае 6 июля с 13.00 до 14.00 прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам соблюдения прав в здравоохранении.
Прокурор ответит на интересующие вопросы о ненадлежащем оказании медицинской помощи, отказах в ее предоставлении, необеспечении лекарственными препаратами.
Ответит на вопросы старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ольга Валентиновна Кушова.
Звонить можно по телефону 8 (342) 233-56-53.
Поступившая информация станет поводом для проведения проверок.