В Пермском крае пройдет прямая линия прокуратуры по вопросам здравоохранения

В Пермском крае прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам соблюдения прав в здравоохранении. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае 6 июля с 13.00 до 14.00 прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам соблюдения прав в здравоохранении.

Прокурор ответит на интересующие вопросы о ненадлежащем оказании медицинской помощи, отказах в ее предоставлении, необеспечении лекарственными препаратами.

Ответит на вопросы старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ольга Валентиновна Кушова.

Звонить можно по телефону 8 (342) 233-56-53.

Поступившая информация станет поводом для проведения проверок.