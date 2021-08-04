В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили в 24 территориях за сутки

Всего в Пермском крае 74 460 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки, в Пермском крае новые заболевшие обнаружены в 24 территориях региона. Больше всего заболевших в Перми - 229. На втором месте – Пермский муниципальный район, там 69 заболевших. На третьем месте – Бардымский муниципальный округ - 27 случаев.

По 17 заболевших в Кунгуре и Красновишерском городском округе. В Ординском муниципальном округе коронавирус у 14 человек, в Чернушинском городском округе – у 13.

По 10 заболевших в Чайковском и Добрянском городском округе. В Кишертском муниципальном округе 9 заболевших. В Губахе, Кизеле, Куединском и Уинском муниципальных округах коронавирусом заболели по 7 человек.

По 5 заболевших коронавирусом в Верещагинском и Гремячинском городских округах. В Березниках и Еловском муниципальном округе по 3 заболевших, в Кунгурском муниципальном районе, в Краснокамском и Осинском городских округах – по 2.

По одному заболевшему в трех территориях Пермского края: Юсьвинский муниципальный округ, Лысьвенский и Октябрьский городские округа.

Всего в Пермском крае 74 460 жителей с коронавирусной инфекцией.