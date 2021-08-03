Шарики размером с виноград: на жителей Пермского края обрушился крупный град

В Губахе выпал град. Фото: Саня Порохин.

Угрожающие фото облаков, похожих на воронку, а потом и града опубликовали жители нескольких территорий Пермского края. Накануне ледяные шарики посыпались с неба в Чердыни и Губахе и Красновишерске.

Кстати, сегодня и завтра, в Прикамье вернется жара. В некоторых районах столбики термометров поднимутся до отмети 36 градусов.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 августа ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем повсеместно кратковременные дожди, в отдельных районах сильные, грозы.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный ночью 4–9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с, днем 6–11 м/с, при грозе порывы 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью 17–22º, местами по востоку до 12º, днем 27–32º, местами по югу сильная жара до 36º.