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Общество3 августа 2021 12:54

В Мотовилихе продолжают принудительно демонтировать гаражи

Вчера районные власти снесли уже 10 гаражей
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: pikabu.ru

Фото: pikabu.ru

Администрация Мотовилихинского района собирается принудительно демонтировать еще 21 гараж по улице Макаренко. Об этом сообщает пресс-служба пермской мэрии.

Ранее сотрудники администрации размещали объявления о том, что владельцам необходимо демонтировать гаражи. Однако в нужный срок ни один гараж добровольно не убрали.

Отметим, 2 августа подрядчик уже убрал 10 незаконных объектов на улице Макаренко, 28. Сейчас демонтаж продолжается.

После принудительного демонтажа гараж и находящееся в нём имущество хранится на специальной площадке 6 месяцев с даты демонтажа. По истечении полугода имущество утилизируют.