Продавала путевки и не выходила на связь: в Прикамье осудят мошенницу из «турфирмы»

. Фото: Василий Вахрин

В Прикамье осудят 34-летнюю жительницу Березников. Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, с лета 2019 по сентябрь 2020-го обвиняемая продавала туры в Турцию, Абхазию, Крым, Сочи и Анапу.

Полученные от клиентов деньги она присваивала себе. А покупателям тура придумывала разные причины срыва путешествия. Например, не подтверждение заявки со стороны туроператора.

Деньги она сначала обещала вернуть, но позже пропадала и не выходила на связь.

Пострадали от ее мошенничества 18 жителей Березников и Соликамска. Стоимость путевок варьировались от 24 до 197 тыс. руб. А общая сумма ущерба составила свыше 2 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.