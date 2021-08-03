«Парма» сформировала тренерский штаб к началу сезона

Фото: БК "Парма"

Вслед за датой первого матча «Пармы» в Единой лиге ВТБ, стал известен полный состав тренерского штаба баскетбольного клуба. Тренером по функциональной подготовке стал Робертинас Вилимас.

Как рассказали в пресс-службе «Пармы», в сезоне 2020/2021 тренер работал в турецком клубе «Петкимспор». До этого 3 года работал в БК «Нептунас». А до «Нептунаса» специалист находился в системе команды «Литкабелис».

Также Вилимас имеет опыт работы с национальными баскетбольными командами Литвы разных возрастов: U16, U17, U18, U20.

В итоге тренерский штаб «Пармы» в сезоне 2021/2022 будет выглядеть так:

Главный тренер – Казис Максвитис.

Старший тренер команды – Вячеслав Шушаков.

Ассистентами главного тренера команды назначены Вениамин Анисимов и Гинтарас Каджюлис.

Тренером по функциональной подготовке стал Робертинас Вилимас.

Напомним, ранее состав пермяков пополнили белорусский центровой Артем Параховский, атакующий защитник Евгений Воронов, разыгрывающий защитник Джеремайя Хилл. Также клуб продлил контракт с форвардом и капитаном Константином Булановым. В то же время клуб покинул центровой Владимир Ивлев.