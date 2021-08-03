В Лысьве 28-летний парень получил 4 года колонии за распространение марихуаны

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28-летний житель Лысьвы признан виновным в незаконном сбыте наркотиков и отправится в колонию на 4 года. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Полицейские задержали молодого человека в апреле 2021 года. Они установили, что парень продал два свертка с наркотиком растительного происхождения. Экспертиза показала, что общий вес марихуаны составил 9 граммов.

Отягчающим обстоятельством стало и то, что при осмотре жилища молодого человека полиция обнаружила и изъяла шесть горшков с растущей коноплей.

Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.