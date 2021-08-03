На Пролетарке автомобиль сбил семилетнего мальчика

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Фото: Василий Вахрин
В Перми в микрорайоне Пролетарский в районе дома по адресу улица Костычева, 51, семилетний мальчик угодил под колеса автомобиля. ДТП произошло 2 августа в районе 20:00 по местному времени.
Как сообщает источник «КП-Пермь», маленький пострадавший пешеход был доставлен в КДКБ для осмотра. После врачи отправили его на домашнее лечение.
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