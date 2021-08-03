«Парма» начнет новый сезон Единой лиги ВТБ в Минске

Фото: Баскетбольный клуб «ПАРМА»/ВКонтакте

Появился календарь грядущего сезона Единой лиги ВТБ. Пермский БК «Парма» начнет его матчем с белорусским БК «Цмоки-Минск». Игра запланирована на 11 октября (0+).

А первый домашний матч сезона-2021/2022 подопечные Казиса Максвитиса проведут 18 октября. Соперник — столичный ЦСКА (0+).

Завершится регулярный чемпионат 24 апреля 2022 года. По его итогам 8 лучших команд Лиги сыграют в плей-офф, который и определит обладателя титула.

Напомним, в сезоне-2020/2021 пермяки вышли в плей-офф, где уступили в четвертьфинале по сумме двух встреч петербургскому «Зениту».