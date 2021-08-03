«ВкусВилл» откроет второй магазин в Перми в августе

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Ритейлер продуктов здорового питания «ВкусВилл» откроет вторую точку в Перми в августе. Об этом сообщает издание Business Class.

По информации Алены Несифоровой, представителя московского филиала «ВкусВилл», пока в Перми будут работать 2 магазина. Второй магазин появится по адресу улица Ленина, 74.

В будущем в зависимости от покупательских потребностей и прибыли руководство сети может открыть новые точки по городу и краю.

Напомним, первый магазин сети «ВкусВилл» в Перми открылся 28 июля.