В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили в 18 территориях за сутки

Всего в Пермском крае - 73992 жителя с коронавирусной инфекцией.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Пермском крае коронавирус за сутки выявили у 466 жителей в 18 территориях за сутки.
Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 282. На втором месте – Пермский муниципальный район - 62 заболевших. На третьем месте – две территории, в которых по 16 случаев - Кишертский муниципальный округ и Суксунский городской округ.
В Березовском - 14 жителей с коронавирусом, в Кунгуре – 12, в Кудымкаре – 11. По 8 заболевших в Кудымкарском муниципальном округе и Нытвенском городском округе. В Краснокамском городском округе - 7 человек с ковидом. В Березниках, Кунгурском муниципальном районе, в Сивинском муниципальном округе коронавирусом заболели по 6 человек.
В Верещагинском городском округе – 4 случая. В Ильинском и Соликамском городских округах по 3 заболевших COVID-19.
По одному случаю выявлено в двух территориях Пермского края - это Ординский муниципальный округ и Чернушинский городской округ.
Всего в Пермском крае - 73992 жителя с коронавирусной инфекцией.