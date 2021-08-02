В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили в 18 территориях за сутки

Всего в Пермском крае - 73992 жителя с коронавирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирус за сутки выявили у 466 жителей в 18 территориях за сутки.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 282. На втором месте – Пермский муниципальный район - 62 заболевших. На третьем месте – две территории, в которых по 16 случаев - Кишертский муниципальный округ и Суксунский городской округ.

В Березовском - 14 жителей с коронавирусом, в Кунгуре – 12, в Кудымкаре – 11. По 8 заболевших в Кудымкарском муниципальном округе и Нытвенском городском округе. В Краснокамском городском округе - 7 человек с ковидом. В Березниках, Кунгурском муниципальном районе, в Сивинском муниципальном округе коронавирусом заболели по 6 человек.

В Верещагинском городском округе – 4 случая. В Ильинском и Соликамском городских округах по 3 заболевших COVID-19.

По одному случаю выявлено в двух территориях Пермского края - это Ординский муниципальный округ и Чернушинский городской округ.

Всего в Пермском крае - 73992 жителя с коронавирусной инфекцией.