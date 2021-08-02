«Пыталась ввести следствие в заблуждение». В Пермском крае уголовное дело предпринимательницы передали в суд

Дело Эльфиры Кузминой передано в суд.

В Перми следователи передали уголовное дело Эльвиры Кузьминой в суд. Ее обвиняют в даче взятки должностному лицу. Напомним, в середине июня 2020 года в Перми задержали и поместили в СИЗО учредителя и директора фирмы «Элиона» Эльфиру Кузьмину. Эта компания давно поставляет питание в медицинские и социальные учреждения Прикамья. Затем ее поместили под домашний арест, а в декабре 2020, Свердловский районный суд выпустил из-под домашнего ареста. Суд избрал новую меру в отношении в виде запрета определенных действий.

По версии Следственного комитета по Пермскому краю, 20 апреля 2020 и 18 июня 2020 60-летняя женщина передала главному врачу одного из медицинских учреждений краевого центра часть взятки - 70 000 рублей от обещанных 150 000 рублей. За это компания Кузьминой должна была победить на аукционе по организации и обеспечению лечебным питанием пациентов в стационарах.

- Для обеспечения взыскания судом штрафа следователем наложен арест на денежные средства обвиняемой на сумму 6 млн. рублей, - сообщает СКР по Пермскому краю. На протяжении расследования уголовного дела обвиняемая выдвигала различные версии своей невиновности, пыталась ввести следствие в заблуждение, однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

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