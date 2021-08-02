Блуждала по лесу четыре дня: в Пермском крае нашли пропавшую женщину

В Чусовском районе нашлась 85-летняя Мария Уткина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чусовском районе нашлась 85-летняя Мария Уткина. Как сообщает поисковый отряд «Регион 59», женщина жива.

- К концу четвертых суток, со дня пропажи 85-летней женщины в лесу, от наших поисковиков поступил долгожданный радостный звонок с сообщением о том, что удалось найти ее живой, - сообщают волонтеры отряда «Регион 59». - Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты.

О ее самочувствии волонтеры не сообщают.

Напомним, Мария Уткина живет в поселке Вереинский. В пятницу, 30 июля, пенсионерка уехала из дома в лес в районе станции Калино и пропала.