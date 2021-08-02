В Перми насмерть разбился 24-летний водитель «Мазды»

Водитель "Мазды" погиб на месте. Фото: Василий Вахрин

В Пермском районе 1 августа произошло смертельное ДТП. В нем погиб 24-летний молодой человек. По предварительной информации ГИБДД по Пермскому краю, авария произошла на Гамовском тракте. Водитель автомобиля «Мазда 6» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, затем машина съехала в кювет и ударилась в дерево.

Молодой человек погиб на месте ДТП. По информации источника «КП», водитель был зажат, его тело из искореженного автомобиля пришлось доставать спасателям.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю.