В Перми нашли подростка, который возвращался ночью с реки и пропал

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Фото: Василий Вахрин
В Перми минувшей ночью пропал 14-летний подросток. К счастью, как подтвердили в пресс-службе краевого ГУ МВД, следующим днем его удалось найти.
Как рассказал источник «КП-Пермь», в 22 часа 1 августа ребенок сообщил матери, что идет домой с другом с Камы. Но домой так и не вернулся.
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