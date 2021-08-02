В Перми нашли подростка, который возвращался ночью с реки и пропал

. Фото: Василий Вахрин

В Перми минувшей ночью пропал 14-летний подросток. К счастью, как подтвердили в пресс-службе краевого ГУ МВД, следующим днем его удалось найти.

Как рассказал источник «КП-Пермь», в 22 часа 1 августа ребенок сообщил матери, что идет домой с другом с Камы. Но домой так и не вернулся.

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