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Общество2 августа 2021 14:43

Пермяки начали получать 10 000 рублей на подготовку детей к школе

Смс о пополнении счета стали приходить 2 августа
Анна Маркова
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Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей полагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей полагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Перми рассказали, что сегодня утром, 2 августа, на телефон начали приходить смс сообщения о пополнении счета банковской карты.

- Утром пришло смс из банка, пополнение на 20 тысяч рублей, - говорит Анастасия. – Я очень удивилась, но сразу поняла, откуда деньги. У меня двое детей 6 и 9 лет, каждому по 10 тысяч рублей – это единовременная выплата к началу учебного года. Сумма ощутимая, думаю, что на нее мы купим большую часть вещей для ребенка к новому учебному году.

Напомним, что единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей полагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года). А также инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

На днях президент России Владимир Путин поручил начать выплаты раньше на две недели, то есть со 2 августа.