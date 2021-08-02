Родители 3-летней девочки, которую насмерть сбил автомобиль, поблагодарили пермяков

Сбор на похороны 3-летней девочки закрыт.

В Перми родители 3-летней девочки, которую в конце июля насмерть сбил автомобиль, выразили слова благодарности всем, кто помог им.

- Всем большое спасибо за помощь, сбор закрыт, - сказала Виктория, мама погибшей девочки.

Напомним, трагедии произошла в микрорайоне Гайва вечером, 27 июля, на дороге погибла 3-летняя кроха. Девочка выбежала на проезжую часть и попала под машину. Малышка получила серьезную травму и умерла на руках медиков.

После случившегося родители малышки попросили финансовой помощи у неравнодушных пермяков, на организацию похорон. «КП» опубликовала номер карты мамы ребенка. Девочку похоронили, сбор закрыт.

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