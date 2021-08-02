В Прикамье на нефтяном месторождении внедрили видеоаналитику транспорта и мониторинг здоровья сотрудников

Фото: пресс-служба МегаФона на Урале

Впервые на месторождениях ЛУКОЙЛа в Пермском крае инженеры МегаФона с помощью собственной цифровой платформы запустили видеоаналитику транспорта. На территории Шершневского месторождения цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ) №11 в тестовом режиме настроена автоматическая фиксация и распознавание государственных регистрационных знаков всех въезжающих и выезжающих автомобилей. Такое решение обеспечило мониторинг несанкционированного доступа на объекты цеха.

ЦДНГ №11 также был выбран тестовой площадкой для испытания системы мониторинга перемещения сотрудников и онлайн-контроля входа в опасную зону. Задача этого проекта - повысить эффективность технологических процессов и дополнительно обеспечить промышленную безопасность бригад. С помощью специального программного обеспечения и оборудования позиционирования МегаФон организовал онлайн-сбор данных о маршруте и перемещениях работников при выполнении производственных задач. Это позволит предприятию вести аналитику использования трудовых ресурсов и, как следствие, оптимизировать время сотрудников.

Дополнительно на территории производственных объектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» впервые протестирован онлайн-мониторинг состояния здоровья работников. С помощью переносных датчиков-браслетов специалисты МегаФона в режиме реального времени организовали измерения показателей пульса сотрудников цеха.

- Сегодня на предприятии трудятся более 4 тысяч человек, и для нас важно добиться максимального снижения возможных производственных рисков. Наша компания на протяжении многих лет в числе лидеров в области охраны труда и производственной безопасности. А современные цифровые технологии позволяют совершенствоваться и находить новые решения, - подчеркнул главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Мазеин.

- МегаФон успешно завершил опытно-промышленные испытания систем видеоаналитики и онлайн-мониторинга на территории Шершневского месторождения. Внедрение современных телеком-решений на производстве открывает новые возможности для оперативного контроля ситуации и рационального недропользования. Мы готовы делиться своей экспертизой и масштабировать этот проект, чтобы сделать работу в цехах более комфортной, – отметил директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.