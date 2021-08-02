Пермь и Чусовой свяжет «Ласточка»

"Ласточка" уже связывает Пермь с Верещагино, Краснокамском и Кунгуром Фото: архив "КП"

В Пермском крае по направлению Пермь – Чусовой будет курсировать электропоезд «Ласточка». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Утром 2 августа Дмитрий Махонин посетил открытие второй очереди железнодорожного вокзала в Чусовом.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

– Открытие второй очереди ждали много лет. Пассажиропоток станции в среднем составляет 700 человек в день. В год – около 300 тыс. Это значимое событие как для местных жителей, так и для туристов. Следующий шаг – запуск «Ласточек».

Отметим, что сейчас «Ласточка» связывает краевую столицу с Кунгуром, Верещагино и Краснокамском.

«Горнозаводское направление пользуется большой популярностью у туристов, сюда едут со всего края и других регионов на горнолыжные курорты и сплавы. Уверен, новый вокзал даст стимул для развития туристического потенциала округа», – добавил Дмитрий Махонин.