Давайте жить дружно: В Перми задержаны подозреваемые в избиении местного жителя

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми задержаны подозреваемые в избиении местного жителя. Как рассказали в краевом ГУ МВД, драка произошла в 05:30 24 июля в одном из кафе Свердловского района.

Установлено, что в заведении между посетителями — мужчинами 25 и 29 лет, возник конфликт из-за незначительного повода, который перерос в драку.

После 25-летний парень позвонил своему 47-летнему отцу и сообщил, что его избили. Глава семейства вместе с друзьями приехал в кафе с травматическим пистолетом. Вместе они избили мужчину. Затем скрылись.

Полиция оперативно установила местонахождение подозреваемых. Их задержали после в одном из баров Индустриального района, когда они, судя по всему, праздновали «победу». Травматическое оружие у них изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ведется дознание.