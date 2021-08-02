На перегоне Пермь-2 – Бахаревка мужчину насмерть сбил поезд

Фото: Архив "КП"

2 августа в 5 часов утра на 1439 километре перегона Пермь-2 - Бахаревка Свердловской железной дороги поездом смертельно травмирован мужчина. Об этом «КП-Пермь» сообщили в транспортной прокуратуре.

На место происшествия в целях координации действий следственно-оперативной группы и контролирующих органов выехал Пермский транспортный прокурор.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Обстоятельства случившегося устанавливаются.